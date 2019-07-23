Андрей Богдан, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n124670-tovarisch-bogdana-zastraivaet-uje-vtoroy-uchastok-genprokuratury-v-kieve-smi-video.html

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Товарищ главы Офиса президента Андрея Богдана Андрей Ваврыш строит еще один жилой комплекс в центре Киева уже на втором земельном участке Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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Об этом говорится в расследовании журналистов телепрограммы «Наші гроші».

Ранее компания Ваврыша «Сага Девелопмент» совместно с партнерами построила на участке Генпрокуратуры жилой комплекс «Нью-Йорк». Квартир в этом жилом комплексе ГПУ не получила. Вместо этого прокурорам были переданы квартиры в менее престижных жилых комплексах.

Новый комплекс получил название «Филадельфия». Он располагается на территории завода «Арсенал», часть которого закреплена за Генпрокуратурой. Отмечается, что Генпрокуратура ранее пыталась заказать здесь строительство жилого комплекса, однако безуспешно, поскольку этот земельный участок относится к землям промышленности, на которых осуществлять строительство запрещает законодательство.

Однако после нынешних президентских выборов за две недели, с 20 мая по 4 июня, прокурорам удалось через столичную мэрию изменить целевое назначение этого участка и получить разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции. Роль заказчика строительства была делегирована компании «Оболоньторгстандарт», девелоперами выступили «Сага Девелопмент» и «Перфект Групп». Последняя компания связана с бывшим заместителем министра регионального развития и строительства Дмитрием Исаенко, который входит в проходную часть списка политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Отмечается, что информацию о товарищеских отношениях с Богданом и Исаенко Ваврыш сам подтвердил журналистам Bihus.info. Кроме того, в соцсетях можно найти его общие фотографии с Богданом.

По мнению экспертов, строительство «Филадельфии» происходит с нарушениями — часть земельного участка до сих пор относится к землям промышленности, на которых строить жилье запрещено. Кроме того, на этой территории разрешается строительство зданий с максимальной высотой восемь этажей, в то время как высота «Филадельфии» должна составлять 17 этажей.

В Генпрокуратуре же нарушений на видят, а ожидают передачу части квартир в новом ЖК, — отмечают журналисты Bihus.info.

Напомним, опубликованные в Инстаграмме фотоснимки «поющего ректора» Михаила Поплавского осенью прошлого года помогли журналистам обнаружить его незадекларированный загородный дом.