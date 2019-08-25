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Кадры Зеленского: Богдан слетал на праздники в Сен-Тропе. Фото: Бабель

Богдан слетал на праздники в Сен-Тропе — СМИ (ФОТО)

25 авг 2019, 12:22
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан провел три дня на дорогом курорте Сен-Тропе во Франции.

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О его поездке на свадьбу юриста Андрея Довбенко 25 августа сообщают «Наші гроші».

Это событие Довбенко праздновал на юге Франции. Богдан, по информации журналистов, прилетел на свадьбу 22 августа. В тот день молодожены устроили вечеринку накануне свадьбы в Сен-Тропе. Богдан провел на юге Франции и День Независимости, пока его руководитель, президент Украины Владимир Зеленский, находился в центре празднований в Киеве.

Кадры Зеленского: Богдан слетал на праздники в Сен-Тропе. Фото: Бигус

Руководитель Офиса президента отдыхал на частной яхте, отмечают журналисты, обещая сообщить остальную информацию о поездке Богдана в одном из следующих расследований.

Андрей Довбенко часто был в фокусе материалов СМИ, в которых сообщалось о его влиянии на кадровые назначения и так называемом «решении вопросов» с государственными регистраторами и исполнительной службой. Женой Довбенко стала юрист Анна Огренчук, которую назначили в комиссию по вопросам правовой реформы.

Кадры Зеленского: Богдан слетал на праздники в Сен-Тропе. Фото: Бигус

Богдан летал на дорогой курорт в компании застройщика Андрея Вавриша. Именно он представил проект переноса офиса президента в «Украинский дом».

Напомним, что 22 августа стало известно, что Андрей Богдан будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: Ракурс


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