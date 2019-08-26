Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125946-u-zelenskogo-pidtverdyly-namiry-skorotyty-kilkist-deputativ-rady.html

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Руслан Стефанчук, представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді, підтвердив наміри нової влади скоротити кількість депутатів парламенту.

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Політик відзначив, що нова влада планує виконати обіцянки, які полягали в скороченні кількості місць у парламенті та знятті депутатської недоторканості. Про це 26 серпня повідомляє «РБК-Україна».

На вихідних ми займалися законопроектами… Щодо законопроекту про зменшення кількості депутатів, то ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли, і ми це виконаємо, — заявив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що проект закону № 7203 про зняття депутатської недоторканності зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів. Представник Зеленського надіється, що інші політичні сили, зокрема «Батьківщина», «Голос» та «Європейська солідарність», підтримають цей законопроект.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дев’ятого скликання отримає для розгляду понад 300 законопроектів лише від фракції «Слуги народу». На розгляд нардепів насамперед винесуть проект змін до Конституції у частині зняття депутатської недоторканності та встановлення додаткових підстав для позбавлення мандата, зокрема, за кнопкодавство і прогули.