Смертельна автопригода сталася у Львівській області. Фото: За рулем

https://racurs.ua/ua/n125945-masshtabna-dtp-stalasya-na-lvivschyni-dvoie-zagyblyh-ta-shestero-postrajdalyh.html

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ДТП у Львівській області сталася 25 серпня близко 23.00 на автодорозі Київ — Чоп, поблизу селища Верхнє Синьовидне.

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На трасі зіткнулися чотири легкових автомобілі — AudiQ7 (Ауді), Skoda Super B (Шкода Супер Б), Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) та Daewoo Lanos (Деу Ланос). Від сильного удару загинули пасажири автомобіля «Деу» — 48-річна мешканка Києва та молода киянка. Водій та ще один пасажир «Ланоса», 25-річний киянин, отримали тілесні ушкодження.

Також травми внаслідок автопригоди отримали пасажири автомобіля «Фольксваген» — це двоє дітей віком 3 та 12 років, які є іноземними громадянами й водій та пасажир «Ауді».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Винуватцям передбачається покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Нагадаємо, у Львові 23 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля Mitsubishi Outlander патрульних. Правоохоронці наїхали на двох жінок на пішохідному переході.