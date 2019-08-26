Трюдо та Меркель закликали Україну впроваджувати реформиhttps://racurs.ua/ua/n125944-trudo-ta-merkel-zaklykaly-ukrayinu-vprovadjuvaty-reformy.htmlРакурс
Проведення реформ в Україні закликали впроваджувати прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель.
Українську владу ці західні політики запевнили, що підтримуватимуть їх і надалі. Меркель та Трюдо обговорили підтримку України в рамках саміту лідерів «Великої сімки» у Біарріце. Про це повідомила прес-служба канадського прем'єра.
Прем'єр-міністр і канцлер обговорили підтримку України і підкреслили важливість реформ, відзначивши значний мандат, наданий після президентських і парламентських виборів, — йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили обов’язковість боротьби зі змінами клімату в світі. Торкнулися й питання щодо Ірану, висловили стурбованість пожежами на Амазонці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що земельна реформа в країні буде проведена до кінця 2019 року. Президент упевнений, що це дозволить запустити повноцінний ринок землі у 40 млн га вже у 2020 році.