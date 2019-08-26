Ангела Меркель та Джастін Трюдо. Фото: pm.gc.ca

https://racurs.ua/ua/n125944-trudo-ta-merkel-zaklykaly-ukrayinu-vprovadjuvaty-reformy.html

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Проведення реформ в Україні закликали впроваджувати прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель.

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Українську владу ці західні політики запевнили, що підтримуватимуть їх і надалі. Меркель та Трюдо обговорили підтримку України в рамках саміту лідерів «Великої сімки» у Біарріце. Про це повідомила прес-служба канадського прем'єра.

Прем'єр-міністр і канцлер обговорили підтримку України і підкреслили важливість реформ, відзначивши значний мандат, наданий після президентських і парламентських виборів, — йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили обов’язковість боротьби зі змінами клімату в світі. Торкнулися й питання щодо Ірану, висловили стурбованість пожежами на Амазонці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що земельна реформа в країні буде проведена до кінця 2019 року. Президент упевнений, що це дозволить запустити повноцінний ринок землі у 40 млн га вже у 2020 році.