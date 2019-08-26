Ангела Меркель и Джастин Трюдо. Фото: pm.gc.ca

https://racurs.ua/n125944-trudo-i-merkel-prizvali-ukrainu-provodit-reformy.html

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Проведение реформ в Украине призвали внедрять премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель.

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Украинскую власть эти западные политики заверили, что будут поддерживать ее и в дальнейшем. Меркель и Трюдо обсудили поддержку Украины в рамках саммита лидеров «Большой семерки» в Биаррице. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов, — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили обязательность борьбы с изменениями климата в мире. Коснулись и вопроса по Ирану, выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что земельная реформа в стране будет проведена до конца 2019 года. Президент уверен, что это позволит запустить полноценный рынок земли в 40 млн га уже в 2020 году.