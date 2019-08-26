Советник президента Данило Гетманцев. Фото: echo-ua.media

https://racurs.ua/n125943-sovetnik-zelenskogo-anonsiroval-pervye-tamojennye-i-finansovye-zakonoproekty-dlya-verhovnoy-rady.html

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Проекты законов о режиме общего транзита и об уполномоченном экономическом операторе станут первыми в таможенном блоке, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва.

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Также будет подготовлен законопроект совершенствования таможенного пост-аудита. Кроме того, народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс. Документ будет касаться защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетманцев.

Что касается финансовой сферы, то парламентский комитет подаст на рассмотрение во втором чтении проект закона о так называемом сплите.

Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторичное. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно неэффективна. Это признают все, — заявил Гетманцев.

Напомним, партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в украинском парламенте. В политической силе уже определились с комитетами, в которых хотят главенствовать.