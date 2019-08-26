Радник президента Данило Гетманцев. Фото: echo-ua.media

https://racurs.ua/ua/n125943-radnyk-zelenskogo-anonsuvav-pershi-mytni-ta-finansovi-zakonoproekty-dlya-verhovnoyi-rady.html

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Проекти законів про режим спільного транзиту та про уповноваженого економічного оператора стануть першими у митному блоці, який Верховна Рада нового скликання розгляне.

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Також буде підготовано законопроект вдосконалення митного пост-аудиту. Крім того, народні депутати розглянуть законопроект щодо внесення змін до митного кодексу. Документ стосуватиметься захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив радник президента з економічних питань Данило Гетманцев.

Щодо фінансової сфери, то парламентський комітет подасть на розгляд у другому читанні проект закону про так званий спліт.

Деякі його ухвалення не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно неефективна. Це визнають усі, — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» хоче очолити 21 комітет в українському парламенті. У політичні силі вже визначилися з комітетами, у яких хочуть головувати.