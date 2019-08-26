Смертельная авария произошла во Львовской области. Фото: За рулем

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ДТП во Львовской области произошло 25 августа около 23.00 на автодороге Киев — Чоп, вблизи поселка Верхнее Синевидное.

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На трассе столкнулись четыре легковых автомобиля — Audi Q7 (Ауди), Skoda Super B (Шкода Супер Б), Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) и Daewoo Lanos (Дэу Ланос). От сильного удара погибли пассажиры автомобиля «Дэу» — 48-летняя жительница Киева и молодая киевлянка. Водитель и еще один пассажир «Ланоса», 25-летний киевлянин, получили телесные повреждения.

Также травмы в результате ДТП получили пассажиры автомобиля «Фольксваген» — это два ребенка 3 и 12 лет, которые являются иностранными гражданами, водитель и пассажир «Ауди».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Виновникам предусматривается наказание от пяти до десяти лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, во Львове 23 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульных Mitsubishi Outlander. Правоохранители наехали на двух женщин на пешеходном переходе.