Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n125946-u-zelenskogo-podtverdili-namereniya-sokratit-kolichestvo-deputatov-rady.html

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Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, подтвердил намерения новых властей сократить количество депутатов парламента.

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Политик отметил, что новая власть планирует выполнить обещания, которые заключались в сокращении числа мест в парламенте и снятии депутатской неприкосновенности. Об этом 26 августа сообщает «РБК-Украина».

На выходных мы занимались законопроектами… Относительно законопроекта о сокращении числа депутатов, то мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут соответствовать программе нашей партии. Мы это обещали, и мы это выполним, — заявил Стефанчук.

Он выразил надежду, что проект закона № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов. Представитель Зеленского надеется, что другие политические силы, в частности «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность», поддержат этот законопроект.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада девятого созыва получит для рассмотрения более 300 законопроектов от фракции «Слуги народа». На рассмотрение нардепов прежде всего вынесут проект изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности и установление дополнительных оснований для лишения мандата, в частности, за кнопкодавство и прогулы.