Глава Офиса президента Андрей Богдан. Фото: Liga.net

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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, отреагировал на сообщение о его отдыхе во французском Сен-Тропе.

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Политик 22 августа побывал на свадьбе юриста Андрея Довбенко во Франции. Богдан отметил, что свободное время он может проводить так, как пожелает. Об этом он 26 августа написал на собственной странице в Facebook.

Порохоботы успокоитесь. В свободное от работы время я могу ехать туда, куда хочу. Хочу на свадьбу в Сан-Тропе, а хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но вам этого не понять), — говорится в сообщении.

Также представитель команды Зеленского опубликовал фото с поселка Пески. Фотографии датированы августом 2015 года, когда Андрей Богдан посетил прифронтовую зону и пообщался с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Военным привезли спецтехнику, специальные карты и продукты питания. Среди прочего на нескольких фото Богдан позировал с автоматом в руках.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан провел три дня на дорогом курорте Сен-Тропе во Франции. Отмечалось, что Богдан прилетел на свадьбу 22 августа и отдыхал на частной яхте. Через свадьбу Богдан пропустил торжества по случаю празднования Дня Независимости в Киеве.