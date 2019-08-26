Співробітників ФСБ затримали за порушення кордону. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125949-u-lytvi-zatrymaly-dvoh-ozbroienyh-spivrobitnykiv-fsb-rosiyi.html

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У Литві прикордонники затримали двох озброєних співробітників прикордонної служби ФСБ Росії.

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Російських силовиків затримали в Ніді пізно ввечері, 25 серпня. Вже наступного дня порушників державного кордону передали російській стороні. Про це 26 серпня повідомляє «Инфтерфакс» із посиланням на телеканал LNK.

За словами заступника голови Служби охорони державної кордону Литви Відаса Мачайтіса, озброєні російські силовики зайшли на півкілометра на територію іноземної держави. При собі співробітники ФСБ мали пістолети. Після затримання росіяни божилися, що ненавмисно перетнули державний кордон Литви.

Порушників вдалося зафіксувати та затримати за допомогою систем відеоспостереження. Інцидент стався після завершення зустрічі прикордонників Литви та Калінінградської області Росії.

Нагадаємо, у травні в Чорногорії до 12 та 15 років тюремного ув’язнення засудили двох російських агентів. Їх звинуватили в організації спроби військового перевороту під час парламентських виборів в Чорногорії в жовтні 2016 року.