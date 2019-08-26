У Гонконзі тривають протести. Фото: flickr.com

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У ході протестів у Гонконзі демонстранти почали знищувати розумні ліхтарні стовпи, до яких підключені датчики та камери відеоспостереження.

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Один із стовпів зламали за допомогою мотузки й залили об'єктив камери рідиною, щоб вивести її з ладу. Другий стовп повалили після того, як перерізали електропилкою. Так протестувальники борються з системами стеження: вони вважають, що камери на стовпах допомагають владі розпізнавати обличчя. Про це 26 серпня повідомляє видання Snob.ru із посиланням на Business Insider.

При цьому влада Гонконгу переконує, що системи, встановлені на «розумних» стовпах, збирають інформацію про затори на вулицях, погоду та якість повітря. На вулицях встановлено майже 50 таких стовпів, влада обіцяє встановити приблизно 400 конструкцій.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають вже 12 тижнів поспіль. Мітинги були викликані наміром влади прийняти закон про екстрадицію правопорушників з Гонконгу в Пекін. Маніфестанти домоглися відмови адміністрації Гонконгу від законопроекту про екстрадицію, але вимоги демонстрантів до влади КНР щодо припинення тиску на Гонконг продовжують звучати щотижня.

Також демонстранти виступають проти впровадження технологій стеження. Протестувальники використовують парасолі і маски проти систем стеження, закривають обличчя.

Нагадаємо, 25 серпня в Гонконзі поліція вперше за майже три місяці акцій протесту застосувала проти демонстрантів вогнепальну зброю. Один із поліцейських вистрілив бойовим набоєм у бік мітингувальників. Факт пострілу вже визнало керівництво поліції. Демонстранти кидали в поліцейських каміння і пляшки із запальною сумішшю. Силовики у відповідь застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.