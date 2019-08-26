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Ракурс
На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу, скріншот відео

На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу (ФОТО, ВІДЕО 18+)

26 сер 2019, 15:24
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Для жителів Заборольської об'єднаної територіальної громади на Волині влаштували свято громади. Але воно ледве не закінчилося смертю поросят на очах у кількох сотень людей.

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Цей інцидент стався у неділю, 25 серпня, на сільському стадіоні.

Відео суперечливого святкування у Фейсбук розмістив Дмитро Корецький. Соціальна мережа наразі обмежує перегляд відео: вказує, що воно може містити прояви жорстокості або сцени насилля. Побачити ці жахливі кадри можна за цим посиланням.

На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу, скріншот відео

Організатори влаштували на стадіоні у Заборолі конкурс — перегони поросят. Спочатку поросят підштовхували бігти копняками, згодом люди чомусь накинулися на двох поросят і ледве не роздерли їх живцем.

На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу, скріншот відео

Коментарі під відео у мережі красномовні: користувачі обурюються, як у 21 столітті можна так по-варварські розважитися. Люди звертають увагу, що на дикі розваги дивилися діти, а багато присутніх реготали із того, що поросят заледве не розірвали.

На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу, скріншот відео

«Ракурс» повідомляв, що шкуродери з Баришівського району на Київщині постануть перед судом за вбивство понад 20 тварин. Подружжя зловмисників із 2017 року через інтернет шукали котів і собак нібито для надання їм притулку в своєму помешканні, але насправді умисно мордували тварин, доводячи до повного виснаження та загибелі.

Джерело: Ракурс


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