На Волині влаштували перегони поросят, тварин заледве не роздерли живцем на очах натовпу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n125951-na-volyni-vlashtuvaly-peregony-porosyat-tvaryn-zaledve-ne-rozderly-jyvcem-na-ochah-natovpu-foto.html

Ракурс

Для жителів Заборольської об'єднаної територіальної громади на Волині влаштували свято громади. Але воно ледве не закінчилося смертю поросят на очах у кількох сотень людей.

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Цей інцидент стався у неділю, 25 серпня, на сільському стадіоні.

Відео суперечливого святкування у Фейсбук розмістив Дмитро Корецький. Соціальна мережа наразі обмежує перегляд відео: вказує, що воно може містити прояви жорстокості або сцени насилля. Побачити ці жахливі кадри можна за цим посиланням.

Організатори влаштували на стадіоні у Заборолі конкурс — перегони поросят. Спочатку поросят підштовхували бігти копняками, згодом люди чомусь накинулися на двох поросят і ледве не роздерли їх живцем.

Коментарі під відео у мережі красномовні: користувачі обурюються, як у 21 столітті можна так по-варварські розважитися. Люди звертають увагу, що на дикі розваги дивилися діти, а багато присутніх реготали із того, що поросят заледве не розірвали.

«Ракурс» повідомляв, що шкуродери з Баришівського району на Київщині постануть перед судом за вбивство понад 20 тварин. Подружжя зловмисників із 2017 року через інтернет шукали котів і собак нібито для надання їм притулку в своєму помешканні, але насправді умисно мордували тварин, доводячи до повного виснаження та загибелі.