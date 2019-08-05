Подружжя шкуродерів замордувало 20 тварин на Київщині: справу скеровано до суду. Фото: stihi.ru

https://racurs.ua/ua/n125198-podrujjya-shkuroderiv-zamorduvalo-20-tvaryn-na-kyyivschyni-spravu-skerovano-do-sudu.html

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Шкуродери з Баришівського району на Київщині постануть перед судом за вбивство понад 20 тварин.

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Подружжя зловмисників із 2017 року через інтернет шукали котів і собак нібито для надання їм притулку в своєму помешканні, але насправді умисно мордували тварин, доводячи до повного виснаження та загибелі. Про це сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Шкуродери орендували житло в одному із сіл Баришівського району, куди звозили тварин, а потім позбавляли їх їжі та води. Як наслідок, лише восени 2018 року на території домоволодіння було виявлено понад 20 трупів тварин, які, згідно з висновком експертів, загинули від голоду та спраги.

За даним фактом місцева прокуратура розслідувала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, вчинене умисно групою осіб, що призвело до загибелі тварин). Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб наразі скеровано до суду. Подружжя шкуродерів загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в 2017 році в Україні посилили покарання за жорстоке поводження з тваринами. Тепер знущання над ними карається й обмеженням волі. До цього за подібні дії передбачався лише штраф.

За новим законом у березні цього року в Одесі до 7,5 років ув’язнення засудили місцевого жителя, котрий замордував кілька десятків кошенят.