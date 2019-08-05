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Супруги-живодеры замучили 20 животных в Киевской области: дело направлено в суд. Фото: stihi.ru

Супруги-живодеры замучили 20 животных в Киевской области: дело направлено в суд

5 авг 2019, 14:17
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Живодеры из Барышевского района Киевской области предстанут перед судом за убийство более 20 животных.

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Супруги-злоумышленники с 2017 года через интернет искали кошек и собак якобы для предоставления им убежища в своем доме, но на самом деле умышленно мучили животных, доводя до полного истощения и гибели. Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Живодеры арендовали жилье в одном из сел Барышевского района, куда свозили животных, а затем лишали их пищи и воды. В итоге только осенью 2018 года на территории домовладения были обнаружены более 20 трупов животных, которые, согласно заключению экспертов, погибли от голода и жажды.

По данному факту местная прокуратура расследовала уголовное производство согласно ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, совершенное умышленно группой лиц, что привело к гибели животных). Обвинительный акт в отношении указанных лиц в настоящее время направлен в суд. Супругам-живодерам грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в 2017 году в Украине ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Теперь издевательства над ними наказываются и ограничением свободы. До этого за подобные действия предусматривался только штраф.

По новому закону в марте этого года в Одессе к 7,5 годам заключения приговорили местного жителя, который замучил до смерти несколько десятков котят.

Источник: Ракурс


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