Старт картопляного сезону: Супрун розповіла, як правильно збирати, готувати і їсти «другий хліб», фото — Тячів

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Кінець літа — час збору врожаю картоплі. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун нагадала українцям, як правильно збирати, готувати і їсти «другий хліб».

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У Фейсбук Супрун повідомила, що Україна входить до п’ятірки світових лідерів з вирощування картоплі.

У всьому світі споживання цього овочу скоротилося вдвічі за останні 100 років. Але очільник МОЗ переконує, що картопля не завдає шкоди фігурі, оскільки 100 г вареної чи печеної картоплі дають людині всього 94 ккал, а це менше, ніж рис чи спагеті. Вона водночас попереджає, що приготування картоплі з використанням олії, вершків, сметани, сиру, жирного м’яса, шинки збільшує її калорійність в рази.

У рекомендаціях щодо здорового раціону картоплю відносять до крохмалистих продуктів (хліб, каші), а не овочів. Тому Супрун радить їсти картоплю разом з овочами.

Щоб страви з картоплі не завдали шкоди організму, керівник МОЗ радить готувати бульбу у шкірці і доповнювати овочами. У такий спосіб ми уникнемо споживання утворених з олії альдегідів, збережемо під шкіркою вітаміни та мінерали.

Тому картоплю краще за все запікати чи відварювати в шкірці, на пару, або готувати у мікрохвильовці. За такого приготування не втрачатимуться вітамін С і калій. Мікрохвильовка зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом. Крім того, відварену картоплю можна порізати, швидко обсмажити зі спеціями та часником.

Щодо дерунів чи смаженої картоплі, то проблема в соняшниковій олії, на якій смажать. При сильному нагріванні соняшникова олія утворює альдегіди. Найкраще ж смажити картоплю на оливковій та ріпаковій оліях, — вважає Супрун.

Вона не радить вживати картоплю фрі та чіпси, оскільки фритюр роблять на суміші олій, і нагрівають їх за високої температури по кілька разів. Це призводить до утворення транс-жирів, а вони сприяють запальним процесам та атеросклерозу.

Декілька порад Супрун дала і щодо збору українського «другого хліба».

Вона радить берегти поперек, оскільки цей процес сильно навантажує поперек і спину та розтягує підколінні зв’язки. При цьому вона радить навантажувати і протилежні групи м’язів, тобто прогинатися назад. Якщо нахилятися важко, Супрун радить підстелити щось під коліна і працюйте так.

Окрема її поради стосується необхідності мати щеплення від правця. Його збудник живе в землі, і якщо поранитися під час копання картоплі чи моркви, можна заразитися хворобою.

Їжте правильно приготовану картоплю на здоров’я, але тричі подумайте, скільки вам справді потрібно її садити, — напівжартома написала в.о. міністра.

Нагадаємо, що влітку Супрун повідомила, що у разі відсторонення від роботи в Міністерстві охорони здоров’я, вона планує видати книгу з порадами щодо здорового способу життя. Вона вважає, що у нашій країні дуже мало існує книг про здоров’я, і щоб виправити цю ситуацію, вона готова податися в письменники.