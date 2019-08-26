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Убийство в армии: морпех под Одессой застрелил из «Калашникова» сослуживца, фото — Одесса онлайн

Морпех под Одессой застрелил из «Калашникова» сослуживца — СМИ

26 авг 2019, 17:16
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В Беляевском районе Одесской области военный застрелил матроса срочной службы. Морского пехотинца-срочника застрелили выстрелом в голову.

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Прокуратура подозревает в убийстве товарища погибшего сослуживца, с которыми он сегодня находился в наряде.

Убийство произошло в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты. Это село Дачное вблизи Одессы, сообщает «Думская».

Источники этого издания в правоохранительных органах сообщили, что матрос был вместе с погибшим в суточном наряде на контрольно-пропускном пункте воинской части. В полдень раздался выстрел из автомата Калашникова. От полученного сквозного ранения головы другой матрос скончался на месте.

Оба военных в момент стрельбы были трезвы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Морпеха, которого подозревают в смертельной стрельбе, задержали.

Подобные случаи, а также суициды в Вооруженных силах, к сожалению, не редкое явление. В прошлом году в июне на военных учениях в Черниговской области совершил самоубийство резервист. А в начале года вблизи военной части в Львовской области покончил с собой 26-летний военнослужащий ВСУ. Его тело обнаружили в лесу, недалеко от военного объекта.


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