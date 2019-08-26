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Ракурс
Новини Рівного: сварка завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова, фото — Нацполіція

Сварка у Рівному завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова (ФОТО)

26 сер 2019, 19:34
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Уранці 26 серпня до поліції Рівненського району зателефонували з повідомленням про пожежу та вибухи на обійсті 47-річного підприємця села Нова Любомирка.

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Спочатку хтось кинув запальну суміш на тент вантажівки, яка стояла поблизу кафе і будинку підприємця. Коли сусід помітив вогонь і вибіг з водою гасити його, пролунав вибух гранати.

Її кинув невідомий чоловік, який причаївся за парканом. Вибух пошкодив кафе-магазин на першому поверсі будинку. Внаслідок вибуху торговий заклад зазнав чималих пошкоджень та руйнувань, повідомили у Національній поліції.

Коли приїхали правоохоронці, власник кафе і автомобіля розповів, що напередодні посварився зі знайомим рівнянином.

Новини Рівного: сварка завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова, фото — Нацполіція

Поліцейські розшукали його вдома й знайшли докази причетності 38-річного жителя Рівного до ранкового злочину. Впізнав його й сусід потерпілого.

Чоловіка затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Затриманий потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень.

Новини Рівного: сварка завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова, фото — Нацполіція

Новини Рівного: сварка завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова, фото — Нацполіція

Новини Рівного: сварка завершилася атакою на кафе із гранатою та коктейлем Молотова, фото — Нацполіція

«Ракурс» повідомляв, що у ніч з 24 на 25 лютого невідомі обстріляли будинок голови міського суду Рівного з автоматичної зброї, а також кинули на подвір’я гранату.

Джерело: Ракурс


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