Нормандський формат відновиться у вересні — Макрон, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n125959-makron-anonsuvav-zustrich-v-normandskomu-formati-u-veresni.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч «нормандської четвірки» (Німеччина, Франція, Росія, Україна) на найвищому рівні відбудеться у вересні.

Loading...

Ми домовилися, це є в короткому підсумковому тексті (саміту), що проведемо зустріч на рівні глав держав і урядів в нормандському форматі у вересні, — повідомив Макрон, слова якого цитує офіційний сайт Єлисейського палацу.

Президент Франції не назвав конкретні дати проведення зустрічі. Він лише зазначив, що обговорив план саміту з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала швидке проведення саміту «нормандської четвірки». Опрацювання можливості проведення нового саміту підтвердили і в Кремлі.

Нагадаємо, що Україна після виборів президента влітку перезапустила роботу своїх представників в мінській контактній групі і домоглася розведення сил в районі Станиці Луганській. Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював надію на те, що зустріч лідерів країн «нормандського формату» відбудеться вже цієї осені.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь заявив про готовність російської сторони до таких переговорів. До цього позиція Москви зводилася до того, що, перш ніж організовувати новий саміт, потрібно виконати попередні домовленості лідерів четвірки.

Про відновлення нормандського формату у серпні Макрон домовлявся із Путіним. Раніше про консультації США щодо відновлення переговорів заявив і спецпосланець Вашингтона у Києві Курт Волкер.