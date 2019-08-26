Життям та здоров’ям Сенцова занепокоїлася ООН, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n125963-oon-zanepokoyilasya-jyttyam-ta-zdorov-yam-sencova.html

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Незалежні експерти ООН із прав людини занепокоєні станом здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії. Вони закликають Росію негайно звільнити Сенцова.

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Про це повідомляє служба новин ООН.

Життя Сенцова перебуває під загрозою, — заявили спеціальні доповідачі ООН із прав людини.

В ООН наголошують, що «судовий процес над ним і обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права. Правозахисники заявили, що їх турбує стан фізичного і психічного здоров’я засудженого.

Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без усяких умов звільнити його, — повідомили в ООН.

Український режисер і активний критик російської окупації Криму Олег Сенцов був заарештований російською владою в травні 2014 року і засуджений до 20 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у тероризмі.

Експерти ООН закликали російську владу негайно забезпечити Сенцової доступ до належного медичного лікування — за умови його повної та усвідомленої згоди. У заяві говориться, що правозахисники ООН перебувають на зв’язку з російською владою.

Заяву підписали спецдоповідачі з питання свободи вираження думок, з прав правозахисників. Ці незалежні експерти, які призначаються Радою ООН з прав людини, не отримують зарплати за свою роботу.

Із травня до жовтня 2018 року Сенцов проводив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у РФ. У листопаді 2018 року йому присудили міжнародну премію за захист прав людини імені Сергія Магнітського.