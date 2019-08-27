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Ракурс
Обмін полоненими між Україною та РФ очікується до кінця цього тижня – ЗМІ. Фото: Сегодня

Обмін полоненими між Україною та РФ очікується до кінця цього тижня — ЗМІ

27 сер 2019, 08:16
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Україна та Росія обміняються полоненими до кінця цього тижня, а підготовка до обміну має поновитися вже сьогодні.

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Сторони обміну мають зняти всі звинувачення з осіб, які входять до списку, та провести процесуальне очищення. Про це повідомив адвокат росіян, які перебувають в українських в’язницях, Валентин Рибін, передає «РБК-Україна».

Точна дата обміну поки не відома, так як в Україні були вихідні через День Незалежності і процес тимчасово зупинявся. Однак в Росії очікують, що обмін пройде до кінця цього тижня.

Наразі проходить фінальне узгодження списків на обмін. У них відсутній журналіст Кирил Вишинський та невідома подальша доля українських моряків. Кількість людей, які будуть у списках, також поки остаточно не визначили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова була у Києві з одноденним візитом і президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом чекає звільнення українців.


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