Обмін полоненими між Україною та РФ очікується до кінця цього тижня – ЗМІ. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n125964-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-ta-rf-ochikuietsya-do-kincya-cogo-tyjnya-zmi.html

Ракурс

Україна та Росія обміняються полоненими до кінця цього тижня, а підготовка до обміну має поновитися вже сьогодні.

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Сторони обміну мають зняти всі звинувачення з осіб, які входять до списку, та провести процесуальне очищення. Про це повідомив адвокат росіян, які перебувають в українських в’язницях, Валентин Рибін, передає «РБК-Україна».

Точна дата обміну поки не відома, так як в Україні були вихідні через День Незалежності і процес тимчасово зупинявся. Однак в Росії очікують, що обмін пройде до кінця цього тижня.

Наразі проходить фінальне узгодження списків на обмін. У них відсутній журналіст Кирил Вишинський та невідома подальша доля українських моряків. Кількість людей, які будуть у списках, також поки остаточно не визначили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова була у Києві з одноденним візитом і президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом чекає звільнення українців.