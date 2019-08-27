Лесные пожары бушуют в Греции: по всей стране эвакуировали около тысячи туристов. Фото: Новости Планеты

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Лесные пожары в Греции стали причиной эвакуации около тысячи туристов и местных жителей. Огонь быстро распространяется из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра.

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На данный момент масштабный лесной пожар бушует на острове Самос, а под угрозой воспламенения оказались Крит, южный регионе Пелопоннес и еще несколько районов. Об этом сообщает ВВС.

Из-за пожаров на Самосе эвакуировали людей из популярных пляжей на востоке острова. В частности, береговая охрана собрала туристов и жителей на пляжах Протеи и Гликориза. Затем их доставили в соседний город Пифагорео.

Местные СМИ отмечают, что на Пелопоннесе арестовали двоих мужчин. Один из них, предположительно, устроил пожар в этом регионе, а второй несет ответственность за три других пожара.

Ранее пожары также охватили уникальный сосновый лес на греческом острове Эвия. Сотни жителей близлежащих деревень эвакуировали.

Напомним, генсек ООН призвал мировых лидеров принять меры и спасти планету.