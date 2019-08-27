В США угнанный полицейский автомобиль попал в ДТП: погибли два ребенка, есть пострадавшие. Фото: 700wlw

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Жертвами ДТП в США стали два ребенка и еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. Трагический инцидент в Дейтоне (штат Огайо) произошел при участии угнанного полицейского авто.

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Установлено, что в понедельник около 19.00 злоумышленник ранил человека ножом и попытался скрыться на авто, однако позднее врезался в дерево. Когда на место аварии приехали полицейские, нарушитель закона украл машину офицера и скрылся на большой скорости. Об этом сообщает CNN.

Затем, злоумышленник врезался в два транспортных средства, которые перевозили 11 человек, включая семерых детей. Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

Во время госпитализации трое пострадавших находились в опасном для жизни состоянии. Отмечается, что ранения также получили двое сотрудников полиции Риверсайда и сам подозреваемый. Все они получают медицинскую помощь.

Напомним, во Львовской области произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и еще шесть получили ранения.