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У США викрадений поліцейський автомобіль потрапив у ДТП: загинули двоє дітей, є постраждалі. Фото: 700wlw

У США викрадений поліцейський автомобіль потрапив у ДТП: загинули двоє дітей, є постраждалі (ФОТО)

27 сер 2019, 09:21
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Жертвами ДТП в США стали двоє дітей і ще дев’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагічний інцидент в Дейтоні (штат Огайо) стався за участю викраденого поліцейського авто.

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Встановлено, що в понеділок близько 19.00 зловмисник поранив людину ножем і спробував сховатися на авто, однак пізніше врізався в дерево. Коли на місце аварії приїхали поліцейські, порушник закону вкрав машину офіцера і зник на великій швидкості. Про це повідомляє CNN.

Потім, зловмисник врізався в два транспортних засоби, які перевозили 11 осіб, включаючи сімох дітей. Всіх постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень.

Смертельна аварія в Дейтоні. Фото: twitter / CBSNews

Під час госпіталізації троє постраждалих перебували в небезпечному для життя стані. Зазначається, що поранення також отримали двоє співробітників поліції Ріверсайда і сам підозрюваний. Всі вони отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, у Львівській області сталася масштабна ДТП, в результаті якої двоє осіб загинули і ще шестеро отримали поранення.


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