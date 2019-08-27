Пожары в Амазонии: Бразилия отказалась от финансовой помощи G7. Фото: Информ-UA

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Масштабные лесные пожары в Амазонии обсудили на саммите G7 и лидеры стран предложили финансовую помощь в размере 20 млн долл.

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Бразилия отказалась от средств на борьбу с пожарами в тропических лесах и заявила, что средства могут пойти на восстановление лесов в Европе. Об этом сообщает France24, передает «Укринформ».

В Бразилии также заявили, что французский президент Эммануэль Макрон не смог избежать пожара в церкви Нотр-Дам де Пари и пытается учить других, как бороться с огнем.

Европейское космическое агентство сфотографировало масштабные лесные пожары в Амазонии. На фото можно увидеть десятки пожаров и дым, который охватывает тысячи километров.

Лесные пожары уничтожают леса Амазонии не только в Бразилии, но и в соседней Боливии, где уже сгорели деревья на площади более 728 тыс. га. В Бразилии отметили, что количество пожаров за текущий месяц увеличилось на 422%.

Напомним, в Греции из-за лесных пожаров эвакуировали около 1 тыс. туристов.