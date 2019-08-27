Парубій: СБУ і ДБР втручаються в роботу Верховної Ради. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n125975-parubiy-sbu-i-dbr-vtruchautsya-v-robotu-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) заблокували тестування сенсорної кнопки для голосування в парламенті.

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Перед початком загального тестування, коли 450 працівників парламенту готові були увійти в зал і приступити до голосування, в будівлю парламенту прийшли 12 слідчих, які заблокували роботу комп’ютерного центру. Про це заявив глава Верховної Ради 8-го скликання і нардеп від партії «Європейська солідарність» Андрій Парубій, передає «Інтерфакс».

За його словами, слідчі заявили, що в комп’ютерному центрі проводяться слідчі дії, і дали вказівку силовикам не впускати представників Апарату в зал. Інцидент стався 23 серпня.

Парубій зазначив, що подібні дії є втручанням в роботу парламенту, і заявив, що нова влада проявила рейдерський підхід щодо Верховної Ради.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сенсорна кнопка для голосування повинна не дозволити нардепам голосувати за своїх колег. Її обіцяли встановити до кінця каденції парламенту 8-го скликання.