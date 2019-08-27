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Ракурс
Парубий: СБУ и ГБР вмешиваются в работу Верховной Рады. Фото: Дело

Парубий: СБУ и ГБР вмешиваются в работу Верховной Рады

27 авг 2019, 13:09
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Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) заблокировали тестирование сенсорной кнопки для голосования в парламенте.

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Перед началом общего тестирования, когда 450 работников парламента готовы были войти в зал и приступить к голосованию, в здание парламента пришли 12 следователей, которые заблокировали работу компьютерного центра. Об этом заявил глава Верховной Рады 8-го созыва и нардеп от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает «Интерфакс».

По его словам, следователи заявили, что в компьютерном центре проводятся следственные действия, и дали указание силовикам не впускать представителей Аппарата в зал. Инцидент произошел 23 августа.

Парубий отметил, что подобные действия являются вмешательством в работу парламента, и заявил, что новая власть проявила рейдерский подход относительно Верховной Рады.

Как ранее сообщал «Ракурс», сенсорная кнопка для голосования должна не позволить нардепам голосовать за своих коллег. Ее обещали установить до конца каденции парламента 8-го созыва.


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