Взрыв в Северодвинске: это мог быть ядерный реактор. Фото: Vestnik

https://racurs.ua/n125973-vzryv-v-severodvinske-eto-mog-byt-yadernyy-reaktor.html

Ракурс

В России у Северодвинска мог взорваться ядерный реактор, а не ракета, как утверждают в РФ.

Loading...

Норвежский эксперт по ядерной безопасности Нильс Бемер исследовал результаты взрыва в РФ и заявил, что это не могла быть ракета. Об этом сообщает The Barents Observer, передает «РБК-Украина».

Так, Бемер отмечает, что после взрыва в атмосферу произошел выброс изотопов бария, лантана, стронция и дочерних нуклидов. Однако барий и стронций являются продуктами распада ядерной цепной реакции.

Ни один из этих изотопов не мог выделиться в случае взрыва радиоизотопного термоэлектрического генератора. По мнению Бемера, характер выбросов изотопов говорит именно о взрыве ядерного реактора.

Отметим, 8 августа в Северодвинске прогремели два взрыва. Вероятно, второй произошел через 2 часа после первого и был источником всплеска радиации.

Россия подтвердила, что после взрыва у города повысился радиоактивный фон из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Напомним, у врача, который оказывал медицинскую помощь у Северодвинска обнаружили цезий-137.



