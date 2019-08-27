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Вибух у Сєвєродвінську: це міг бути ядерний реактор. Фото: Vestnik

Вибух у Сєвєродвінську: це міг бути ядерний реактор

27 сер 2019, 12:29
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У Росії біля Сєвєродвінська міг вибухнути ядерний реактор, а не ракета, як стверджують у РФ.

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Норвезький експерт з ядерної безпеки Нільс Бемер дослідив результати вибуху в РФ і заявив, що це не могла бути ракета. Про це повідомляє The Barents Observer, передає «РБК-Україна».

Так, Бемер зазначає, що після вибуху в атмосферу стався викид ізотопів барію, лантану, стронцію та дочірніх нуклідів. Однак барій і стронцій є продуктами розпаду ядерної ланцюгової реакції.

Жоден із цих ізотопів не міг виділитися у разі вибуху радіоізотопного термоелектричного генератору. На думку Бемера, характер викидів ізотопів свідчить саме про вибух ядерного реактору.

Зазначимо, 8 серпня біля Сєвєродвінську прогриміли два вибухи. Ймовірно, другий стався через дві години після першого і був джерелом сплеску радіації.

Росія підтвердила, що після вибуху біля міста підвищився радіоактивний фон через проходження хмари радіоактивних інертних газів.

Нагадаємо, у лікаря, який надавав медичну допомогу біля Сєвєродвінська виявили цезій-137.


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