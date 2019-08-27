Зеленский президент: что сделано за 100 дней у руля. Фото: ТСН

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Ракурс

Владимир Зеленский занимает пост президента Украины уже 100 дней. Оправдал ли новый гарант ожидания своих избирателей, которые больше всего желали снижения тарифов, лишения неприкосновенности нардепов, судей и президента и завершения войны в Донбассе?

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Недопонимание со старой Радой

Зеленский распустил Верховную Раду восьмого созыва еще во время своей инаугурации 20 мая, после чего не нашел поддержки нардепов ни в одной из своих инициатив, касающихся увольнений глав МИД Павла Климкина, Минобороны Степана Полторака и СБУ Василия Грицака.

Десятки законопроектов для новой Рады

Зеленский внес в Раду несколько десятков законопроектов, которые будут рассмотрены уже депутатами нового созыва. Среди приоритетных документов — проекты законов о борьбе с кнопкодавством, об импичменте президента и об изменениях в люстрационный закон.

Отмена решений предшественников

Зеленский уже успел подписать до тысячи указов, значительная часть которых отменяет указы бывших президентов Украины. Среди самых громких изменений — возвращение гражданства Михаилу Саакашвили и отмена парада в День Независимости, который заменили так называемым Шествием достоинства, приобщив к его организации представителей шоу-бизнеса.

Переименование Администрации президента

Зеленский переименовал Администрацию президента на Офис президента, а также заявил о планах переехать из здания АП, расположенного на улице Банковой в Киеве, в Украинский дом на Европейской площади. Но пока эта идея все еще остается идеей.

Друзья в Офисе президента

Зеленский ввел в ОП друзей и партнеров по бизнесу, в частности, Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Юрия Костюка. Возглавил ОП Андрей Богдан. Он долгое время был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, владеющего каналом «1+1», на котором в последние годы работал Зеленский. А друг детства Зеленского — Иван Баканов занял высокий пост в Службе безопасности Украины.

Такие кадровые решения беспощадно критиковали как оппоненты президента, так и рядовые граждане, поскольку во время предвыборной кампании Зеленский упрекал экс-президента Петра Порошенко за «кумовство» во власти, которое обещал искоренить.

Кадровые перестановки

Зеленский уволил практически всех руководителей облгосадминистраций (кроме Черновицкого и Харьковского губернаторов) и уже представил новых руководителей областей во время визитов в 14 регионов Украины. В нескольких областях президент устроил публичный «разбор полетов» местных чиновников.

В частности, в Борисполе президент поконфликтовал с секретарем горсовета Ярославом Годунком, которого обозвал разбойником и чертом и обещал пообщаться о нем с Бакановым.

В Смеле Черкасской области президент предложил мэру погасить городской долг за тепло, продав свой автомобиль.

В Ивано-Франковске внимание президента привлек депутат Андрей Иванчук, которого Зеленский заставил взять на себя финансирование ремонта дороги в округе, где победил представитель президентской партии.

Конфликт с Кличко

Зеленский инициировал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевгоргосадминистрации. Богдан заявил, что столичный мэр не справился с обязанностями главы КГГА и потерял контроль над Киевом. Однако пока что уволить Кличко не удалось.

Активизация НАБУ и САП

Зеленский поручил руководителям Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому как можно скорее активизировать расследование резонансных дел о коррупции. После этого антикоррупционные органы провели несколько громких обысков, в частности, в Окружном административном суде Киева, вручили подозрения нескольким его судьям, задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и плотно занялись делом о поставках угля в Украину по формуле «Роттердам плюс».

Иностранные дела

Зеленский успел посетить с официальными визитами Канаду, Германию, Францию, Бельгию и Турцию, а в Украине принял представителей властей Молдовы и Израиля. Во время этих встреч Зеленский в своей риторике придерживался «прозападного» курса.

Также в ближайшее время президент должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Война на Донбассе

Зеленский обещает следовать минским соглашениям для урегулирования ситуации на востоке Украины. В Трехстороннюю контактную группу в Минске он вернул экс-президента Леонида Кучму. Также было заявлено, что Виктор Медведчук не является официальным представителем Украины в переговорах с Россией по освобождению пленных и обмену заключенными.

Также у Зеленского призвали участников нормандских переговоров (Украина, Германия, Франция и Россия) как можно быстрее возобновить взаимодействие по Донбассу.

Разговоры с Путиным

Зеленский дважды общался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, они обсуждали вопрос обмена заключенными, после чего стало известно, что удерживаемые Россией украинцы могут вернуться домой до конца августа.

Победа «Слуги народа»

Зеленский победил на президентских выборах, а его партия «Слуга народа» получила абсолютную поддержку на выборах в Верховную Раду. Количество «Слуг народа» в парламенте дает команде Зеленского возможность для принятия любых решений. Уже сейчас звучат заявления о том, что парламенту и правительству придется принимать непопулярные решения, среди которых установление рыночных цен на газ согласно договоренностям с МВФ и отмена моратория на продажу сельхозземель.