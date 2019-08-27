Зеленський президент: що зроблено за 100 днів на посаді. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125972-zelenskyy-prezydent-scho-zrobleno-za-100-dniv-na-posadi.html

Ракурс

Володимир Зеленський обіймає посаду президента України вже 100 днів. Чи виправдав новий гарант очікування своїх виборців, які найбільше прагнули зниження тарифів, позбавлення недоторканності нардепів, суддів і президента та завершення війни на Донбасі?

Loading...

Непорозуміння зі старою Радою

Зеленський розпустив Верховну Раду восьмого скликання ще під час своєї інавгурації 20 травня, після чого не знайшов підтримки нардепів щодо жодної зі своїх ініціатив, які стосувалися звільнень глави МЗС Павла Клімкіна, очільника Міноборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака.

Десятки законопроектів для нової Ради

Зеленський вніс у Раду кілька десятків законопроектів, які розглядатимуть вже депутати нового скликання. Серед пріоритетних документів — проекти законів про боротьбу з кнопкодавством, про імпічмент президента і про зміни до люстраційного закону.

Скасування рішень попередників

Зеленський вже встиг підписати до тисячі указів, значна частина яких скасовує укази колишніх президентів України. Серед найгучніших змін — повернення громадянства Михайлу Саакашвілі та скасування параду до День Незалежності, який замінили так званою Ходою гідності, залучивши до її організації представників шоу-бізнесу.

Перейменування Адміністрації президента

Зеленський перейменував Адміністрацію президента на Офіс президента, а також заявив про плани переїхати з будівлі АП, розташованої на вулиці Банковій у Києві, до Українського дому на Європейській площі. Але наразі ця ідея все ще залишається ідеєю.

Друзі в Офісі президента

Зеленський ввів до ОП друзів і партнерів по бізнесу, зокрема, Сергія Шефіра, Сергія Трофімова та Юрія Костюка. Очолив ОП Андрій Богдан. Він тривалий час був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, котрому належить канал «1+1», на якому в останні роки працював Зеленський. А друг дитинства Зеленського — Іван Баканов зайняв високий пост у Службі безпеки України.

Такі кадрові рішення нещадно критикували як опоненти президента, так і пересічні громадяни, оскільки під час передвиборчої кампанії Зеленський дорікав екс-президенту Петру Порошенку за «кумівство» у владі, яке обіцяв викорінити.

Кадрові перестановки

Зеленський звільнив практично всіх очільників облдержадміністрацій (окрім Чернівецького та Харківського губернаторів) і вже представив нових керівників областей під час візитів до 14 регіонів України. У кількох областях президент влаштував публічний «розбір польотів» місцевих чиновників.

Зокрема, в Борисполі президент мав конфлікт із секретарем міськради Ярославом Годунком, якого обізвав розбійником і чортом й обіцяв поспілкуватися стосовно нього з Бакановим.

У Смілі на Черкащині президент запропонував меру погасити міський борг за тепло, продавши власний автомобіль.

В Івано-Франківську увагу президента привернув депутат Андрій Іванчук, якого Зеленский змусив взяти на себе фінансування ремонту дороги в окрузі, де переміг представник президентської партії.

Конфлікт із Кличком

Зеленський ініціював звільнення міського голови Києва Віталія Кличка з посади очільника Київміськдержадміністрації. Богдан заявив, що столичний мер не впорався з обов’язками глави КМДА і втратив контроль над Києвом. Однак поки що звільнити Кличка не вдалося.

Активізація НАБУ та САП

Зеленський доручив очільникам Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому якнайшвидше активізувати розслідування резонансних справ про корупцію. Після цього антикорупційні органи провели кілька гучних обшуків, зокрема, в Окружному адміністративному суді Києва, вручили підозри кільком його суддям, затримали заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака та щільно зайнялися справою про постачання вугілля до України за формулою «Роттердам плюс».

Закордонні справи

Зеленський встиг відвідати з офіційними візитами Канаду, Німеччину, Францію, Бельгію і Туреччину, а в Україні прийняв представників влади Молдови й Ізраїлю. Під час цих зустрічей Зеленський у своїй риториці дотримувався «прозахідного» курсу.

Також найближчим часом президент має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Війна на Донбасі

Зеленський обіцяє дотримуватися мінських угод для врегулювання ситуації на сході України. До Тристоронньої контактної групи у Мінську він повернув екс-президента Леоніда Кучму. Також було заявлено, що Віктор Медведчук не є офіційним представником України у переговорах з Росією щодо звільнення полонених і обміну ув’язненими.

Також у Зеленського закликали учасників нормандських переговорів (Україна, Німеччина, Франція та Росія) якнайшвидше поновити взаємодію щодо Донбасу.

Розмови з Путіним

Зеленський двічі спілкувався телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорювали питання обміну в’язнями, після чого стало відомо, що утримувані Росією українці можуть повернутися додому до кінця серпня.

Перемога «Слуги народу»

Зеленський переміг на президентських виборах, а його партія «Слуга народу» отримала абсолютну підтримку на виборах до Верховної Ради. Кількість «Слуг народу» у парламенті дає команді Зеленського можливість для ухвалення будь-яких рішень. Вже зараз лунають заяви про те, що парламенту й уряду доведеться ухвалювати непопулярні рішення, серед яких встановлення ринкових цін на газ за домовленостями з МВФ і скасування мораторію на продаж сільгоспземель.