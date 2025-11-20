Зеленський провів зустріч зі «слугами» — відставки Єрмака не буде

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 листопада, провів зустріч із фракцією «Слуга народу», на якій дав зрозуміти, що відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака не буде.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у фракції.

Зазначається, що на початку зустрічі розмовляли про загальні теми, а згодом нардеп Мар’яна Безугла запитала у Зеленського, чи планує той звільнити Єрмака та інших чиновників.

Зеленський сказав, що питання кадрів в Офісі президента — це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде", — розповів учасник зустрічі.

Також обговорювали питання призначення заміни міністрів замість звільнених після «Міндічгейту». Зеленський порадив депутатам пропонувати кандидатури прем'єрці Юлії Свириденко.

Джерело: «Українська правда»