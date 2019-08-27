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Ракурс
Шторм с градом: в Мадриде наводнение смывало автомобили. Фото: Policiavaldmoro/Twitter

Шторм с градом: в Мадриде наводнение смывало автомобили (ВИДЕО)

27 авг 2019, 12:00
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Сильные ливни обрушились на Испанию. Из-за непогоды пострадали 14 из 17 регионов страны, а в Мадриде зафиксировали мощный шторм с градом.

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Испанская столица и ее пригороды (Арганда, Вальдеморо и Пинто) пострадали больше всего. В метеоагентстве страны предупреждают, что дожди могут продлиться до конца месяца. Об этом сообщают Euronews.

В Мадриде из-за наводнения пострадали линии метро, а многие дороги ушли под воду. Припаркованные автомобили смывало бушующими потоками воды.

В Арганде из-за града пострадали по меньшей мере 50 автомобилей и виноградники. Очевидцы утверждают, что мощный шторм продолжался около 10 минут, но принес ужасающие последствия. По словам местных жителей, подобной непогоды не было в округе последние 20 лет.

Метеорологи страны объявили «оранжевый» (повышенный) уровень опасности из-за погодных условий.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале августа мощный ураган повалил деревья в Киеве. Некоторые улицы оказались затоплены из-за сильного ливня.


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