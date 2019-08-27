Шторм з градом: у Мадриді повінь змивала автомобілі. Фото: Policiavaldmoro/Twitter

https://racurs.ua/ua/n125971-shtorm-z-gradom-u-madrydi-povin-zmyvala-avtomobili-video.html

Ракурс

Сильні зливи вдарили по Іспанії. Через негоду постраждали 14 із 17 регіонів країни, а в Мадриді зафіксували потужний шторм з градом.

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Іспанська столиця і її передмістя (Арганда, Вальдеморо і Пінто) постраждали найбільше. У метеоагентстві країни попереджають, що дощі можуть тривати до кінця місяця. Про це повідомляють Euronews.

У Мадриді через повені постраждали лінії метро, ​​а багато доріг пішли під воду. Припарковані автомобілі змивало бурхливими потоками води.

У Арганді через град постраждали щонайменше 50 автомобілів і виноградники. Очевидці стверджують, що потужний шторм тривав близько 10 хвилин, але приніс жахливі наслідки. За словами місцевих жителів, подібної негоди не було в окрузі останні 20 років.

Метеорологи країни оголосили «помаранчевий» (підвищений) рівень небезпеки через погодні умови.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку серпня потужний ураган повалив дерева в Києві. Деякі вулиці виявилися затоплені через сильну зливу.