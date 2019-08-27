Обшуки у Верховній Раді: правоохоронці назвали причину візиту слідчих. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/ua/n125980-obshuky-u-verhovniy-radi-pravoohoronci-nazvaly-prychynu-vizytu-slidchyh.html

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Обшуки у Верховній Раді, які відбулися сьогодні, тривали у рамках розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР) за фактом можливого використання несертифікованої продукції під час обслуговування системи «Рада».

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Обшуки у цій же справі проводилися й 23 серпня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Кримінальне провадження розслідує ДБР за ст. 363 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем), а Служба безпеки України здійснює оперативний супровід.

Фактично впроваджували несертифіковану продукцію, — зазначив співрозмовник видання.

У свою чергу глава ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію про те, що його відомство спільно з СБУ проводило огляд центру управління системою «Рада» в парламенті.

Керівництво апарату Верховної Ради збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов’язковий елемент під час голосування народних депутатів. Чому ж тоді ДБР прийшло до центру управління «Ради»? Тому що використання сенсорної кнопки поставило би під сумнів легітимність усіх ухвалених законів, адже наразі її функціонування не передбачено чинним законом «Про регламент ВРУ», — наголосив Труба.

Наразі ДБР встановлює, що планували і вже зробили окремі керівники апарату ВР, та чи порушували вони правила експлуатації сенсорно-обчислювальної системи.

Труба також наголосив, що проводився огляд системи «Рада», а не обшуки. Огляд обладнання дозволив перший заступник керівника апарату парламенту.

Нагадаємо, що сьогодні спікер українського парламенту Андрій Парубій повідомив про перешкоджання роботі Ради з боку слідчих ДБР. Він розповів, що силовики заблокували процедуру тестування сенсорної кнопки у будівлі парламенту.