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Законопроект об импичменте Зеленский внес в Раду, его текст неизвестен, фото — Reuters

Законопроект об импичменте Зеленский внес в Раду, его текст неизвестен

29 авг 2019, 15:14
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Президент Владимир Зеленский 29 августа внес в парламент законопроект об импичменте президента.

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Законопроект № 1012 называется «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Зеленский определил его как неотложный, но текст документа или пояснительная записка к нему пока отсутствуют на официальном сайте парламента.

Напомним, что в начале июня народные депутаты приняли законопроект «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента. Но Зеленский не подписал закон. Он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.

В начале июля спикер Рады Андрей Парубий призвал Зеленского отреагировать на принятие закона, поскольку для этого всплыли все сроки.

Источник: Ракурс


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