Законопроект об импичменте Зеленский внес в Раду, его текст неизвестен, фото — Reuters

https://racurs.ua/n126082-zakonoproekt-ob-impichmente-zelenskiy-vnes-v-radu-ego-tekst-neizvesten.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 29 августа внес в парламент законопроект об импичменте президента.

Loading...

Законопроект № 1012 называется «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Зеленский определил его как неотложный, но текст документа или пояснительная записка к нему пока отсутствуют на официальном сайте парламента.

Напомним, что в начале июня народные депутаты приняли законопроект «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента. Но Зеленский не подписал закон. Он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.

В начале июля спикер Рады Андрей Парубий призвал Зеленского отреагировать на принятие закона, поскольку для этого всплыли все сроки.