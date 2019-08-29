Самовыдвиженец вызвал наряд полиции в Верховную Раду. Фото: Зеркало недели

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Ракурс

Верховная Рада нового созыва со скандалом начала свое первое заседание. После торжественной части заседания парламента и принятия присяги самовыдвиженцу Сергею Рудыку не выдали карточку для голосования.

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Как рассказал журналистам сам Рудык, причиной стало отсутствие у него постоянного удостоверения депутата. В данный момент у него есть только временное удостоверение, заявил он в эфире «112 Украина».

Он добавил, что для получения постоянного удостоверения ему нужно дождаться решения судов по делу об итогах выборов в округе № 198 Черкасской области. Рудык подчеркнул, что письмо Центризбиркома, которое он получил, не может заменить решение ЦИК, по которому он избран народным депутатом.

Также известно, что Рудык вызвал в здание парламента полицию.

Отметим, что результаты выборов по округу Рудыка оспорила его главный оппонент — кандидат в депутаты от «Слуги народа» Наталья Дьяченко. 24 августа Кассационный административный суд удовлетворил ее иск и отменил протокол ЦИК о результатах выборов на данном округе.

Напомним, что сегодня во время первого заседания новой Рады были сформированы депутатские фракции и группы.