Новая Рада сформировала фракции и группы: кто их возглавил, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126074-novaya-rada-sformirovala-frakcii-i-gruppy-kto-ih-vozglavil.html

Ракурс

Депутаты Верховной Рады Украины на первом пленарном заседании 29 августа сформировали депутатские фракции и группы. В парламенте будет работать пять фракций и одна депутатская группа.

Loading...

Как сообщается в трансляции сессии, фракция «Слуга народа» будет работать в Раде на правах коалиции. Она будет насчитывать 254 нардепы, ее возглавил Давид Арахамия.

Депутатская фракция «Оппозиционный блок — За жизнь» состоит из 44 человек. Ее сопредседатели — Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Фракцию «Батькивщина» (25 депутатов) возглавила лидер партии Юлия Тимошенко.

Во фракции «Европейская солидарность» будет работать в Раде 27 нардепов. Сопредседатели этой фракции — Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Фракцией партии «Голос» (17 нардепов) будет руководить Сергей Рахманин.

В Раде также будет работать депутатская группа «За будущее». Ее сопредседатели — Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Напомним, что сегодня правительство сложило полномочия перед новым составом Верховной Рады. Заявление о прекращении работы Кабмина в сессионном зале парламента сделал Владимир Гройсман.