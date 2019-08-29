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Новая Рада сформировала фракции и группы: кто их возглавил, скриншот трансляции

Новая Рада сформировала фракции и группы: кто их возглавил

29 авг 2019, 13:54
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Депутаты Верховной Рады Украины на первом пленарном заседании 29 августа сформировали депутатские фракции и группы. В парламенте будет работать пять фракций и одна депутатская группа.

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Как сообщается в трансляции сессии, фракция «Слуга народа» будет работать в Раде на правах коалиции. Она будет насчитывать 254 нардепы, ее возглавил Давид Арахамия.

Депутатская фракция «Оппозиционный блок — За жизнь» состоит из 44 человек. Ее сопредседатели — Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Фракцию «Батькивщина» (25 депутатов) возглавила лидер партии Юлия Тимошенко.

Во фракции «Европейская солидарность» будет работать в Раде 27 нардепов. Сопредседатели этой фракции — Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Фракцией партии «Голос» (17 нардепов) будет руководить Сергей Рахманин.

В Раде также будет работать депутатская группа «За будущее». Ее сопредседатели — Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Напомним, что сегодня правительство сложило полномочия перед новым составом Верховной Рады. Заявление о прекращении работы Кабмина в сессионном зале парламента сделал Владимир Гройсман.

Источник: Ракурс


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