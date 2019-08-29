Правительство Гройсмана сложило полномочия перед новым составом Рады, фото — Высокий замок

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Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана 29 августа сложило полномочия перед новым составом Верховной Рады. Заявление о прекращении работы Кабмина в сессионном зале парламента сегодня сделал Владимир Гройсман.

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Конституция Украины обязывает правительство идти в отставку в полном составе перед парламентом нового созыва. Вчера Гройсман обратился по этому поводу к украинскому народу и пожелал новому руководителю правительства «терпения и удачи».

Правительство Гройсмана работало с 14 апреля 2016 года. Во время президентских выборов 2019 года Владимир Гройсман поддержал Петра Порошенко, но после них заявил, что все три года имел конфликты с президентом.

Гройсман возглавил список партии «Украинская стратегия» на парламентских выборах 2019 года, но проиграл их.

В мае во время инаугурационной речи президент Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин также уйти в отставку, но 30 мая депутаты отказались поддержать отставку Гройсмана.