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Ракурс
Переформатирование власти: как Гройсман попрощался с правительством, фото — ZiK

«Преемнику желаю терпения»: как Гройсман попрощался с правительством (ВИДЕО)

28 авг 2019, 20:37
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Накануне завтрашнего заседания Верховной Рады девятого созыва премьер-министр Владимир Гройсман обратился 28 августа с видеообращением к гражданам Украины.

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В заявлении он сообщил о сложении полномочий действующего Кабинета министров в соответствии с требованиями законодательства. Гройсман пожелал своему преемнику силы, терпения и удачи.

И главное — успеха. Ведь именно от успеха его работы и будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца, — заявил Гройсман.

Он считает, что новое правительство примет стабильную страну, которая развивается. Относительно собственных планов на жизнь экс-глава Кабмина сообщил, что одним из главных дел профессиональной жизни для него и в дальнейшем будет децентрализация.

Я буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал, — сообщил в видеообращении Гройсман.

Правительство Гройсмана работало с 14 апреля 2016 года. Во время президентских выборов 2019 года Гройсман открыто поддержал кандидатуру Петра Порошенко, но уже после гонки заявил, что все три года имел конфликты с экс-президентом и сказал, что им «не по пути».

В мае Гройсман заявил, что идет на парламентские выборы во главе собственной политической партии «Украинская стратегия», идеологической основой которой будет центристская позиция.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство уйти в отставку. 30 мая депутаты отказались поддержать отставку Гройсмана, что означало бы и отставку всего правительства.

Партия «Украинская стратегия Гройсмана» на парламентских выборах 2019 года проходной барьер не прошла.

Источник: Ракурс


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