Переформатування влади: як Гройсман попрощався із урядом, фото — ZiK

https://racurs.ua/ua/n126043-nastupnyku-bajau-terpinnya-yak-groysman-poproschavsya-iz-uryadom-video.html

Ракурс

Напередодні завтрашнього засідання Верховної Ради дев’ятого скликання прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся 28 серпня із відеозверненням до громадян України.

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У заяві він повідомив про складання повноважень діючого Кабінету міністрів відповідно до вимог законодавства. Гройсман побажав своєму наступнику сили, терпіння і удачі.

І головне — успіху. Бо саме від успіху його роботи і залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця, — заявив Гройсман.

Він вважає, що новий уряд прийматиме стабільну країну, яка розвивається. Щодо власних планів на життя, екс-голова Кабміну повідомив, що однією з найголовніших справ професійного життя для нього і надалі буде децентралізація.

Я братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал, — повідомив у відеозверненні Гройсман.

Уряд Гройсмана працював із 14 квітня 2016 року. Під час президентських виборів 2019 року Гройсман відкрито підтримав кандидатуру Петра Порошенка, але вже після перегонів заявив, що всі три роки мав конфлікти із екс-президентом та сказав, що їм «не по дорозі».

У травні Гройсман заявив, що йде на парламентські вибори на чолі власної політичної партії «Українська стратегія», ідеологічною основою якої буде центристська позиція.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і закликав уряд піти у відставку. 30 травня депутати відмовилися підтримати відставку Гройсмана, що означало б й відставку всього уряду.

Партія «Українська стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 2019 року прохідний бар'єр не пройшла.