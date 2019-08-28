Кого першими призначать у Кабмін, розповіли у «Слузі народу» — ЗМІ. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n126009-kogo-pershymy-pryznachat-u-kabmin-rozpovily-u-sluzi-narodu-zmi.html

Ракурс

Верховна Рада 29 серпня має призначити нового прем'єр-міністра. Новий склад Кабінету міністрів можуть сформувати у стислі терміни.

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Так, завтра планують за президентською квотою призначити міністрів закордонних справ та оборони. Інших членів уряду планують затвердити наступного тижня. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, у парламенті може виникнути технічна проблема через призначення одразу декількох новообраних нардепів з пропрезидентської партії до уряду. У зв’язку з цим обранці мають написати заяви про складання депутатських повноважень, а Центрвиборчком має задовольнити відповідні звернення.

На проведення усіх процедур потрібен деякий час. Зазначається, що на крісло прем'єра заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука лобіює очільник відомства Андрій Богдан.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Верховна Рада визначилася з керівниками парламентських комітетів. Більшість з них очолять представники партії «Слуга народу».