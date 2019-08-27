У Раді розподілили керівні пости в комітетах. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n126000-u-radi-vyznachylysya-z-kerivnykamy-parlamentskyh-komitetiv.html

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Верховна Рада України нового скликання визначилася з керівниками парламентських комітетів.

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Більшість комітетів очолять представники політсили «Слуга народу». Про це стало відомо 27 серпня, за результати підготовчої депутатської групи, повідомляє лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, передає «РБК-Україна».

Відтак, представники від «Слуги народу» головуватимуть майже у всіх комітетах. Комітет з питань аграрної та земельної політики очолить Микола Сольський, а в комітеті з питань антикорупційної політики головуватиме Анастасія Красносільська. Головою комітету з питань бюджету буде Юрій Аристов, а Олександр Ткаченко очолить комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Олег Бондаренко буде головою комітету з питань екологічної політики та природокористування, Дмитро Наталуха — комітету з питань економічного розвитку, Андрій Герус — комітету з питань енергетики та ЖКП, Михайло Радуцький — комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, Богдан Яременко — комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки очолить Олександр Завітневич, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко, комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак, комітет з питань правової політики — Ірина Венедиктова, комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський, комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР — Сергій Кальченко, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев, а комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко.

Інші комітети очолять представники інших партій:

Комітет з питань свободи слова — Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубинець (позафракційний)

Комітет з питань транспорту та інфраструктури — н/д (перший заступник голови Юлія Клименко, «Голос»)

Комітет з питань інтеграції України з ЄС — Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність»)

Комітет з питань молоді та спорту — Андрій Кожем’якін («Батьківщина»)

Нагадаємо, партія «Слуга народу» хоче очолити 21 комітет в українському парламенті. У політичні силі вже визначилися з комітетами, у яких хочуть головувати.