Раїса Богатирьова затримана поліцейськими в Києві. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n125999-nacpoliciya-zatrymala-rayisu-bogatyrovu-v-aeroportu-kyieva.html

Ракурс

Раїса Богатирьова, колишній міністр охорони здоров’я часів президента-втікача Віктора Януковича, повернулася в Україну.

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До Києва екс-посадовець прибула в обід 27 серпня. Співробітники Національної поліції затримали її в аеропорту «Жуляни». Богатирьова прибула до Києва рейсом із Мінська. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Як відомо, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Богатирьова ховалася від слідства майже п’ять років. За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання її під вартою.

Нагадаємо, екс-депутата Верховної Ради від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський) у липні повернули до бази розшукуваних осіб. Його підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві.