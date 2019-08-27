Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Раїса Богатирьова затримана поліцейськими в Києві. Фото: МОЗ

Нацполіція затримала Раїсу Богатирьову в аеропорту Києва

27 сер 2019, 20:21
999

Раїса Богатирьова, колишній міністр охорони здоров’я часів президента-втікача Віктора Януковича, повернулася в Україну.

Loading...

До Києва екс-посадовець прибула в обід 27 серпня. Співробітники Національної поліції затримали її в аеропорту «Жуляни». Богатирьова прибула до Києва рейсом із Мінська. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Як відомо, Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Богатирьова ховалася від слідства майже п’ять років. За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання її під вартою.

Нагадаємо, екс-депутата Верховної Ради від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський) у липні повернули до бази розшукуваних осіб. Його підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 27 серпня: перші 100 днів Зеленського, затримання Богатирьової в Києві

Сьогодні минає 100 днів з того моменту, коли Володимир Зеленський став президентом України. В ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище, а питання повернення додому українських військовополонених моряків може вирішитися вже цього тижня

Новини України
22:21
Новини партнерів
Загрузка...