Раиса Богатырева задержана полицейскими в Киеве. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n125999-nacpoliciya-zaderjala-raisu-bogatyrevu-v-aeroportu-kieva.html

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Раиса Богатырева, бывший министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича, вернулась в Украину.

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В Киев экс-чиновник прибыла в обед 27 августа. Сотрудники Национальной полиции задержали ее в аэропорту «Жуляны». Богатырева прибыла в Киев рейсом из Минска. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракала.

Как известно, Богатыреву подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Богатырева скрывалась от следствия почти пять лет. По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание ее под стражей.

Напомним, экс-депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) в июле вернули в базу разыскиваемых лиц. Его подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве.