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Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Первые 100 дней Зеленского: президент дал интервью о своих достижениях актеру из сериала «Слуга народа» (ВИДЕО)

27 авг 2019, 20:07
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Владимир Зеленский, глава Украины, дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала «Слуга народа» Станиславу Боклану.

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Артист заявил, что за время 100 дней президентства Зеленского, у украинцев появилось очень много вопросов. Соответствующий видеоанонс интервью с Зеленским опубликовали на странице студии «Квартал 95» в Facebook.

Здравствуйте, господин президент Голоборо… извините. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр, — отметил Боклан.

Актер добавил, что в интервью президента спросят о его достижениях на должности, о будущих планах, об отношениях с олигархом Игорем Коломойским. Интервью покажут 31 августа на канале «1+1».

Напомним, сегодня истекает 100 дней, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. За это время он успел распустить Верховную Раду, провести ряд кадровых перестановок, провел два телефонных разговора с главой РФ Владимиром Путиным, которые касались ситуации на Донбассе и удерживаемых Россией политзаключенных и военнопленных моряков.

Источник: Ракурс


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