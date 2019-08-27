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Самолет Airbus A330 горел в аэропорту Пекина. Фото: flickr.com

Авиалайнер с пассажирами загорелся в аэропорту Пекина (ВИДЕО)

27 авг 2019, 19:34
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Пассажирский самолет авиакомпании Air China 27 августа загорелся в аэропорту Пекина.

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Инцидент произошел в тот момент, когда пассажиры садились в него. Авиарейс должен был направляться в Токио, но задымился. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

По информации авиакомпании, дым шел из грузового отсека. Экипаж самолета сразу после его появления принял противопожарные меры и эвакуировал пассажиров. Пока неизвестно, почему возник пожар. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В пресс-службе международного аэропорта Пекина «Шоуду» заявили журналистам, что открытого огня на борту лайнера не было. Из-за задымления рейс CA183 в Токио отменили.

Напомним, в мае во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки в московском порту «Шереметьево» погиб 41 человек. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить. Среди пострадавших — гражданка Украины.


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