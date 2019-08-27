Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125996-pogoda-v-ukraine-na-28-avgusta-gidrometcentr-prognoziruet-jaru-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 августа ожидается жаркая. Грозы и осадки прогнозируют только на Прикарпатье и Закарпатье.

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Ночью температура воздуха прогреется от 11−12° в восточных областях до 21° в южных областях. Днем столбики термометров покажут 25−32° тепла. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 28 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 14−16° по Цельсию, днем 26−28° тепла.

Во Львове в среду ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 28−30° тепла по Цельсию.

В Одессе 28 августа отдыхающим обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 17−19° тепла, а днем 30−32° выше нуля.

В Днепре завтра прогнозируется солнечная и теплая погода. Ночью температура воздуха прогреется до 13−15° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки Гидрометцентр обещает безоблачную погоду. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 28 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух ночью прогреется до 12−17° тепла, днем 28−32° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 августа ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируются в течение суток.

Напомним, погода в Украине 27 августа ожидалась солнечная и теплая. Кратковременные дожди синоптики прогнозировали лишь в Закарпатской и Львовской областях.