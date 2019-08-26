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Погода в Украине. Фото: Pixabay

Погода в Украине на 27 августа: летнее тепло не отпускает, синоптики обещают до 32° (КАРТА)

26 авг 2019, 20:33
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Погода в Украине 27 августа ожидается солнечная и теплая. Кратковременные дожди обещают только в Закарпатской и Львовской областях.

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Ночью столбики термометров покажут от 12° на западе и севере страны до 17° в южных регионах и Крыму. Днем воздух прогреется до 25−32° тепла. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 27 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 14−16° по Цельсию, днем ​​26−28° тепла.

Во Львове во вторник ожидается теплая погода. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем ​​28−30° тепла по Цельсию.

В Одессе завтра отдыхающим не будут мешать дожди — обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 17−19° тепла, а днем ​​30−32° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха прогреется до 13−15° выше нуля, днем ​​прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове во вторник без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем ​​26−28° выше нуля.

В Карпатах 27 августа Гидрометцентр обещает днем ​​кратковременные дожди и грозы, а ночью осадков не прогнозируется. Воздух ночью прогреется до 12−14° тепла, днем ​​29−31° выше нуля.

Погода в Украине на 27 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка Украины 27 августа прогнозируется относительно спокойной. Утром до 9.00 ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 августа, скриншот — Гисметео

Источник: Ракурс


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